Общественное движение «Экопоходы с Норкиным» получило поддержку от Минприроды

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сто пар рабочих перчаток выделило Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области общественному движению «Экопоходы с Норкиным». Кроме того, на сайте министерства появилась новость о ближайшем мероприятии движения – субботнике на территории Северских скал неподалёку от посёлка Северка. Состоится субботник в конце этой недели – 30-го апреля.Правда, более половины министерской новости состоит из списка «соорганизаторов» субботника. Тут и СРОД «Развитие», и Уральский государственный лесотехнический университет, и администрация Железнодорожного района. А вот подробностям места на официальном сайте не нашлось. Меж тем, стоило бы напомнить, что зачинатель движения общественный активист Виктор Норкин «Экопоходы» затевал не только для уборки мусора на загородных территориях. Участники его субботников узнают много нового и интересного о природе уральского края.Северские скалы, возле которых «экопоходники» будут ликвидировать стихийные свалки в ближайшую субботу, это скалистая гряда, верхние точки которой достигают 25 метров. Туристы и альпинисты любят Северские скалы за причудливые выветривания и трещины в их боках. Посёлок Северка расположен у подножья этих скал.