В Свердловскую область поступила еще одна партия клещей-энтомофагов
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловскую области поступила новая партия насекомых и клещей-энтомофагов в количестве пяти миллионов. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.
Партия насекомых прибыла самолетом на грузовой комплекс екатеринбургского аэропорта «Кольцово». Груз приехал из Москвы.
В Россельхознадзоре отметили, что энтомофаги помогают в борьбе с вредителями, уничтожающими урожай сельскохозяйственных культур.
Отметим, что ранее в регион поступило еще две партии клещей-энтомофагов. Сначала в область привезли более трех миллионов насекомых, а затем еще 75 тысяч.
Партия насекомых прибыла самолетом на грузовой комплекс екатеринбургского аэропорта «Кольцово». Груз приехал из Москвы.
В Россельхознадзоре отметили, что энтомофаги помогают в борьбе с вредителями, уничтожающими урожай сельскохозяйственных культур.
Отметим, что ранее в регион поступило еще две партии клещей-энтомофагов. Сначала в область привезли более трех миллионов насекомых, а затем еще 75 тысяч.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».