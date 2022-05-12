В Свердловскую область завезли 75 тысяч клещей-энтомофагов

12.55 Понедельник, 16 мая 2022
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловскую область поступила партия насекомых и клещей-энтомофагов. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Через грузовой комплекс аэропорта Кольцово прибыла партия из 75 тысяч насекомых и клещей-энтомофагов, а также 20 шмелей. Поставки провели с оформлением ветеринарных сопроводительных документов.

В Россельхознадзоре отмечают, что энтомофаги – это помощники человека в борьбе с вредителями, активно уничтожающими урожай сельскохозяйственных культур. А шмелей используют для опыления плодово-ягодных культур.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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