В Свердловскую область завезли 75 тысяч клещей-энтомофагов
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловскую область поступила партия насекомых и клещей-энтомофагов. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.
Через грузовой комплекс аэропорта Кольцово прибыла партия из 75 тысяч насекомых и клещей-энтомофагов, а также 20 шмелей. Поставки провели с оформлением ветеринарных сопроводительных документов.
В Россельхознадзоре отмечают, что энтомофаги – это помощники человека в борьбе с вредителями, активно уничтожающими урожай сельскохозяйственных культур. А шмелей используют для опыления плодово-ягодных культур.
Через грузовой комплекс аэропорта Кольцово прибыла партия из 75 тысяч насекомых и клещей-энтомофагов, а также 20 шмелей. Поставки провели с оформлением ветеринарных сопроводительных документов.
В Россельхознадзоре отмечают, что энтомофаги – это помощники человека в борьбе с вредителями, активно уничтожающими урожай сельскохозяйственных культур. А шмелей используют для опыления плодово-ягодных культур.
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