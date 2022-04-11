Более 3 млн клещей-борцов с вредителями ввезли в Свердловскую область

13.23 Четверг, 14 апреля 2022
Общество
Фото: Вечерние ведомости, архивное
Более 3 млн клещей- энтомофагов ввезли в Свердловскую область вчера через аэропорт Кольцово. В региональном управлении Россельхознадзора рассказали, что никаких нарушений при ввозе насекомых не обнаружено.

Отмечается, что этномофаги помогают бороться с вредителями.

Также, по сообщению ведомства, поставки проведены при наличии всех необходимых ветеринарных документов.

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Алиса Левина © Вечерние ведомости
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09:33 Екатеринбуржцы забили тревогу из-за вольера медведицы Айны в городском зоопарке
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21:08 В посёлке Старатель возле Нижнего Тагила случился пожар, угрожавший перекинуться на лес
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