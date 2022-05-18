Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана оштрафовали на 85 тысяч рублей за неуважение к власти

16.24 Среда, 25 мая 2022
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал Евгения Ройзмана виновным в неуважении к власти и назначил ему штраф в размере 85 тысяч рублей.

Евгения Ройзмана обвинили в неуважении к власти за комментарий в соцсетях слов главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова о событиях на территории Украины.

Ранее мы писали, что в конце марта бывшего мэра Екатеринбурга оштрафовали на общую сумму в 100 тысяч рублей по двум протоколам по статье о дискредитации ВС РФ. Первый протокол составили за пост в соцсети, второй – за видео на YouTube. Еще через неделю Ройзмана признали виновным в дискредитации ВС РФ за пост в телеграм-канале и оштрафовали его еще на 50 тысяч рублей.

Таким образом, общая сумма штрафов у Евгения Ройзмана составляет уже 235 тысяч рублей.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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