Бывшему мэру Екатеринбурга назначили третий штраф за дискредитацию ВС РФ
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня, 7 апреля, Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал Евгения Ройзмана виновным по статье 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация Вооруженных сил РФ) за пост в соцсетях от 8 марта. Бывшему мэру назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.
Напомним, что ранее Евгению Ройзману по той же статьей назначили еще два штрафа – каждый по 50 тысяч рублей. Первый штраф – за пост в соцсетях от 23 марта, а другой – за сказанное в видеоролике на Youtube 18 марта. Таким образом, Ройзману придется заплатить 150 тысяч рублей.
Напомним, что ранее Евгению Ройзману по той же статьей назначили еще два штрафа – каждый по 50 тысяч рублей. Первый штраф – за пост в соцсетях от 23 марта, а другой – за сказанное в видеоролике на Youtube 18 марта. Таким образом, Ройзману придется заплатить 150 тысяч рублей.
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