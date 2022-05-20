Коронавирус подтвердили еще у 159 свердловчан

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области коронавирусом заболели еще 159 человек. За все время пандемии в регионе зарегистрировано 443 630 случаев COVID-19.По выздоровлению выписали 215 пациентов за сутки. Всего вылечились 429 789 свердловчан.От коронавируса умер еще один человек. Общее число случаев смерти больных COVID-19 – 10 744.