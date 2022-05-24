В честь Дня славянской письменности и культуры в Екатеринбурге проводят два концерта

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня в России и ряде других стран отмечается День славянской письменности и культуры. В честь праздника в Екатеринбурге проводятся несколько концертов.Так, в Свердловском областном Дворце народного творчества на улице Фестивальная, 12 с 14:00 до 18:00 проходят два концерта. В мраморном фойе учреждения гости могут увидеть интерактивную программу с участием студии народного танца. А в большом зале состоится концерт Российского рогового оркестра из Санкт-Петербурга. Вход на мероприятия свободный.В пресс-службе мэрии Екатеринбурга отмечают, что в городе проживает более 160 разных народов, которых объединяет русский язык и русская письменность.