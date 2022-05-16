Перед зданием мэрии Екатеринбурга ночью спилили голубые ели
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В ночь на 24 мая около здания администрации Екатеринбурга срубили и вывезли ели. Деревья росли там около 30 лет. Фото срубленных елей появились в соцсетях.
Ранее мы писали, что у здания мэрии планируют срубить голубые ели и заменить их на новые. Необходимость замены возникла из-за болезни деревьев. Новые ели планируют привезти из пригорода Казани. Сроки поставки деревьев не уточняются.
Ранее мы писали, что у здания мэрии планируют срубить голубые ели и заменить их на новые. Необходимость замены возникла из-за болезни деревьев. Новые ели планируют привезти из пригорода Казани. Сроки поставки деревьев не уточняются.
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