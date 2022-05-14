У здания мэрии Екатеринбурга старые ели заменят на новые

– За елями мы стали наблюдать около 7 лет назад и заметили, что они перестали прибавлять в росте, началось сильное опадание хвои, появилось много сухих ветвей, и юбка – нижняя часть дерева, начала усыхать, что не характерно для елок, и кроме того появились вредители, – пояснила Тамара Благодаткова.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

У здания администрации Екатеринбурга заменят голубые ели. Новые деревья привезут из пригорода Казани. Об этом журналистам рассказала председатель комитета благоустройства Тамара Благодаткова.Необходимость замены елей возникла из-за болезни деревьев, вызванной их расположением. По словам Благодатковой, восемь из 10 деревьев были посажены у здания администрации в 1992 году. Обычно голубые ели живут дольше, но из-за постоянного трафика, большой загазованности, вихревых потоков и температурного режима растения не могут жить так, как в природных условиях.После экспертной оценки было принято решение заменить восемь из 10 деревьев на новые, а две ели, которые моложе, пересадить в другое место. Новые деревья нашли в «Императорском питомнике» в пригороде Казани. Молодые ели будут высотой от 4 до 4,5 метра.Сроки поставки новые елей пока неизвестны, много зависит от погоды. При благоприятной температуре ели будут высаживать в выходной день, так как потребуется частичное перекрытие дороги для использования подъемного крана и экскаватора.