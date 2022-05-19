Теплая погода установится в Свердловской области только в конце мая
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Теплая погода установится в Свердловской области в последние пять дней мая. Об этом сообщила главный синоптик региона Галина Шепоренко.
По данным синоптика, в первой половине этой недели заморозки прекратятся, немного потеплеет, но вновь пройдут дожди.
В последние пять дней мая в области, по словам Шепоренко установится теплая погода с нечастыми кратковременными дождями.
Ранее мы публиковали подробный прогноз погоды в Свердловской области и Екатеринбурге на ближайшие три дня.
По данным синоптика, в первой половине этой недели заморозки прекратятся, немного потеплеет, но вновь пройдут дожди.
В последние пять дней мая в области, по словам Шепоренко установится теплая погода с нечастыми кратковременными дождями.
Ранее мы публиковали подробный прогноз погоды в Свердловской области и Екатеринбурге на ближайшие три дня.
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