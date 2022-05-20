В Свердловской области ожидаются заморозки до -2
Общество
Фото: Ольга Кольтенберг
Ближайшие ночи в Свердловской области обещают быть холодными. По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, в ночь на понедельник в регионе ожидаются заморозки до -2°C. Также в начале недели прогнозируются небольшие дожди и туманы.
В понедельник, 23 мая, в Свердловской области ночью переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Днём облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Ночью и утром местами туман. Температура ночью 0…+3°C, местами заморозки до -2°C. Днём +9…+14°C. Ветер юго-западный, южный 4-9 м/сек, днём местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге ночью переменная облачность, без существенных осадков, днём облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +1…+3°C, днём +11…+13°C. Ветер юго-западный, южный 4-9 м/сек.
Во вторник, 24 мая, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днём небольшой, местами умеренный дождь. Ночью и утром местами туман. Ночью +3…+8°C, местами заморозки до -1°C. Днём +15…+20°C, на севере до +10°C. Ветер южный, юго-восточный 3-8 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днём без существенных осадков. Ночью +6…+8°C, днём +16…+18°C. Ветер южный, юго-восточный 3-8 м/сек.
В среду, 25 мая, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Ночью и утром местами туман. Ночью +5…+10°C, на севере и в горах до +1°C. Днём на юге +21…+26°C, на севере +13…+18°C. Ветер юго-восточный, восточный 5-10 м/сек, днём местами порывы 15-17 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +8…+10°C, днём +23…+25°C. Ветер юго-восточный, восточный 5-10 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 23 мая, в Свердловской области ночью переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Днём облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Ночью и утром местами туман. Температура ночью 0…+3°C, местами заморозки до -2°C. Днём +9…+14°C. Ветер юго-западный, южный 4-9 м/сек, днём местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге ночью переменная облачность, без существенных осадков, днём облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +1…+3°C, днём +11…+13°C. Ветер юго-западный, южный 4-9 м/сек.
Во вторник, 24 мая, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днём небольшой, местами умеренный дождь. Ночью и утром местами туман. Ночью +3…+8°C, местами заморозки до -1°C. Днём +15…+20°C, на севере до +10°C. Ветер южный, юго-восточный 3-8 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днём без существенных осадков. Ночью +6…+8°C, днём +16…+18°C. Ветер южный, юго-восточный 3-8 м/сек.
В среду, 25 мая, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Ночью и утром местами туман. Ночью +5…+10°C, на севере и в горах до +1°C. Днём на юге +21…+26°C, на севере +13…+18°C. Ветер юго-восточный, восточный 5-10 м/сек, днём местами порывы 15-17 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +8…+10°C, днём +23…+25°C. Ветер юго-восточный, восточный 5-10 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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