СОКБ №1 приняла участие в «Ночи музеев»
Общество
Фото: пресс-служба СОКБ №1
Второй раз Свердловская областная клиническая больница №1 (СОКБ №1) приняла участие в «Ночи музеев» в Екатеринбурге. В поддержку акции медицинское учреждение подготовило для взрослых и детей интерактивную программу «Мир лабораторий».
Вначале экскурсии гостям музея предложили посетить агрохимическую лабораторию, где развенчали миф о том, что для получения необходимого количества витамина С нужно есть лимоны.
«Вторым пунктом стала бактериологическая лаборатория, где дети смогли заглянуть в одну из экосистем человеческого организма, а именно – в полость рта. Для этого одноразовым шпателем у одного из смельчаков был взят мазок. Врач нанёс его на предметное стекло, окрасил и высушил. И потом все гости по очереди увидели, что есть во рту каждого из нас», – рассказали в СОКБ №1.
Фото: пресс-служба СОКБ №1
Во время экскурсии для детей также был организован интерактив, в ходе которого юные гости должны были определить происхождение камней.
«Вперемешку с морской галькой там лежали и камни, которые в своё время были извлечены из разных органов (из почки и желчного пузыря). Детям нужно было определить, какой камушек откуда», – объяснили в свердловской больнице.
Вначале экскурсии гостям музея предложили посетить агрохимическую лабораторию, где развенчали миф о том, что для получения необходимого количества витамина С нужно есть лимоны.
«Вторым пунктом стала бактериологическая лаборатория, где дети смогли заглянуть в одну из экосистем человеческого организма, а именно – в полость рта. Для этого одноразовым шпателем у одного из смельчаков был взят мазок. Врач нанёс его на предметное стекло, окрасил и высушил. И потом все гости по очереди увидели, что есть во рту каждого из нас», – рассказали в СОКБ №1.
Фото: пресс-служба СОКБ №1
Во время экскурсии для детей также был организован интерактив, в ходе которого юные гости должны были определить происхождение камней.
«Вперемешку с морской галькой там лежали и камни, которые в своё время были извлечены из разных органов (из почки и желчного пузыря). Детям нужно было определить, какой камушек откуда», – объяснили в свердловской больнице.
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