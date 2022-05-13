Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Второй раз Свердловская областная клиническая больница №1 (СОКБ №1) приняла участие в «Ночи музеев» в Екатеринбурге. В поддержку акции медицинское учреждение подготовило для взрослых и детей интерактивную программу «Мир лабораторий».Вначале экскурсии гостям музея предложили посетить агрохимическую лабораторию, где развенчали миф о том, что для получения необходимого количества витамина С нужно есть лимоны.«Вторым пунктом стала бактериологическая лаборатория, где дети смогли заглянуть в одну из экосистем человеческого организма, а именно – в полость рта. Для этого одноразовым шпателем у одного из смельчаков был взят мазок. Врач нанёс его на предметное стекло, окрасил и высушил. И потом все гости по очереди увидели, что есть во рту каждого из нас», – рассказали в СОКБ №1.Во время экскурсии для детей также был организован интерактив, в ходе которого юные гости должны были определить происхождение камней.«Вперемешку с морской галькой там лежали и камни, которые в своё время были извлечены из разных органов (из почки и желчного пузыря). Детям нужно было определить, какой камушек откуда», – объяснили в свердловской больнице.