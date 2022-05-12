Свердловский облсуд оставил в силе штраф Евгению Ройзману за дискредитацию ВС РФ
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд рассмотрел жалобу Юлии Федотовой, защитника бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, на решение Октябрьского районного суда. В конце марта суд признал Ройзмана виновным в дискредитации ВС РФ и назначил штраф в размере 50 тысяч рублей.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе суда, областной суд изучил доводы защитника и заслушал мнения сторон. В результате суд оставил постановление Октябрьского районного суда Екатеринбурга без изменений.
Напомним, что в конце марта Евгения Ройзмана оштрафовали на общую сумму в 100 тысяч рублей по двум протоколам по статье 20.3.3. КоАП РФ. Первый протокол составили за пост в соцсети, второй – за видео на YouTube. Еще через неделю бывшего мэра Екатеринбурга признали виновным в дискредитации ВС РФ за пост в телеграм-канале и оштрафовали его еще на 50 тысяч рублей.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе суда, областной суд изучил доводы защитника и заслушал мнения сторон. В результате суд оставил постановление Октябрьского районного суда Екатеринбурга без изменений.
Напомним, что в конце марта Евгения Ройзмана оштрафовали на общую сумму в 100 тысяч рублей по двум протоколам по статье 20.3.3. КоАП РФ. Первый протокол составили за пост в соцсети, второй – за видео на YouTube. Еще через неделю бывшего мэра Екатеринбурга признали виновным в дискредитации ВС РФ за пост в телеграм-канале и оштрафовали его еще на 50 тысяч рублей.
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