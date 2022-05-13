Сотрудников дирекции Универсиады-2023 массово увольняют в Екатеринбурге
Общество
Фото: Официальный сайт губернатора Свердловской области
В Екатеринбурге увольняют более 300 человек, которые занимались подготовкой к Универсиаде-2023. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя дирекции соревнований Александра Чернова.
Чернов рассказал, что IT-специалисты, специалисты по транспорту, допингу, спорту, объектам и другие работники получили сообщения о том, что их трудовые соглашения потеряли свои силу. Это связано с переносом Универсиады.
Ранее мы писали, что на заседании Исполнительного комитета Международной федерации студенческого спорта было принято решение «отложить» право Екатеринбурга на проведение Универсиады-2023.
Чернов рассказал, что IT-специалисты, специалисты по транспорту, допингу, спорту, объектам и другие работники получили сообщения о том, что их трудовые соглашения потеряли свои силу. Это связано с переносом Универсиады.
«Это было и честно, и заранее, и в соответствии с законодательством. Я горжусь работой с этими людьми, но впервые мне пришлось такому количеству людей сообщить о том, что мы через какое-то время этим проектом заниматься не будем», – заявил ТАСС руководитель дирекции соревнований.
Ранее мы писали, что на заседании Исполнительного комитета Международной федерации студенческого спорта было принято решение «отложить» право Екатеринбурга на проведение Универсиады-2023.
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