Сотрудников дирекции Универсиады-2023 массово увольняют в Екатеринбурге

«Это было и честно, и заранее, и в соответствии с законодательством. Я горжусь работой с этими людьми, но впервые мне пришлось такому количеству людей сообщить о том, что мы через какое-то время этим проектом заниматься не будем», – заявил ТАСС руководитель дирекции соревнований.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости