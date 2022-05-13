Синоптики обещают грозы в Свердловской области вплоть до 18 мая
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, грозы и сильный ветер с порывами в Свердловской области ожидаются вплоть до 18 мая. Напомним, что сегодня свердловское МЧС продлило предупреждение о непогоде.
В понедельник, 16 мая, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, днём небольшие, местами умеренные дожди, грозы. Ночью +3…+8°C, днём +16…+21°C. Ветер юго-западный, южный 4-9 м/сек, при грозах порывы 15-18 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью небольшой, днём умеренный дождь. Ночью +6…+8°C, днём +17…+19°C. Ветер юго-западный, южный 4-9 м/сек.
Во вторник, 17 мая, в регионе облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные дожди, грозы. Ночью +5…+10°C, днём +16…+21°C. Ветер западный 4-9 м/сек, при грозах порывы до 17 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, дождь. Ночью +8…+10°C, днём +16…+18°C. Ветер западный 4-9 м/сек.
В среду, 18 мая, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные дожди, днём на севере до сильных, грозы. Ночью +4…+9°C, днём +14…+19°C, на севере до +9°C. Ветер западный 5-10, при грозах порывы 15-18 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, дождь. Ночью +7…+9°C, днём +15…+17°C. Ветер западный 5-10 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 16 мая, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, днём небольшие, местами умеренные дожди, грозы. Ночью +3…+8°C, днём +16…+21°C. Ветер юго-западный, южный 4-9 м/сек, при грозах порывы 15-18 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью небольшой, днём умеренный дождь. Ночью +6…+8°C, днём +17…+19°C. Ветер юго-западный, южный 4-9 м/сек.
Во вторник, 17 мая, в регионе облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные дожди, грозы. Ночью +5…+10°C, днём +16…+21°C. Ветер западный 4-9 м/сек, при грозах порывы до 17 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, дождь. Ночью +8…+10°C, днём +16…+18°C. Ветер западный 4-9 м/сек.
В среду, 18 мая, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные дожди, днём на севере до сильных, грозы. Ночью +4…+9°C, днём +14…+19°C, на севере до +9°C. Ветер западный 5-10, при грозах порывы 15-18 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, дождь. Ночью +7…+9°C, днём +15…+17°C. Ветер западный 5-10 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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