В Билимбаевском лесничестве высадили более 13 тысяч деревьев

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области в Билимбаевском лесничестве в рамках акции «Сад памяти» высадили более 13 тысяч деревьев в память о погибших во время Великой Отечественной войны.Как сообщает департамент информационной политики, всего планируется высадить 27 миллионов молодых деревьев. Для этих целей минприроды Свердловской области в этом году выделили 33 площадки для высадки саженцев, которые предоставят 19 местных питомников.Впервые эту акцию провели в 2020 году. За это время к акции присоединились более 2 миллионов человек из всех регионов России. В прошлом году на территории Свердловской области было высажено более 326 тысяч деревьев на общей площади 94,2 гектара.