В Билимбаевском лесничестве высадили более 13 тысяч деревьев
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области в Билимбаевском лесничестве в рамках акции «Сад памяти» высадили более 13 тысяч деревьев в память о погибших во время Великой Отечественной войны.
Как сообщает департамент информационной политики, всего планируется высадить 27 миллионов молодых деревьев. Для этих целей минприроды Свердловской области в этом году выделили 33 площадки для высадки саженцев, которые предоставят 19 местных питомников.
Впервые эту акцию провели в 2020 году. За это время к акции присоединились более 2 миллионов человек из всех регионов России. В прошлом году на территории Свердловской области было высажено более 326 тысяч деревьев на общей площади 94,2 гектара.
Как сообщает департамент информационной политики, всего планируется высадить 27 миллионов молодых деревьев. Для этих целей минприроды Свердловской области в этом году выделили 33 площадки для высадки саженцев, которые предоставят 19 местных питомников.
Впервые эту акцию провели в 2020 году. За это время к акции присоединились более 2 миллионов человек из всех регионов России. В прошлом году на территории Свердловской области было высажено более 326 тысяч деревьев на общей площади 94,2 гектара.
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