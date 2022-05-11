Аукционы по проектам КРТ в столице Урала перенесли на июнь
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Мэрия Екатеринбурге перенесла сроки проведения аукциона для застройщиков в рамках реновации. Ближайшие торги, как сообщают в пресс-службе городской администрации, состоятся не раньше июня.
В пресс-службе мэрии Екатеринбурга объяснили, что это первые аукционы для застройщиков в рамках комплексного развития территорий. В связи с этим специалисты тщательно прорабатывают процедуру и согласуют ее со всеми заинтересованными лицами.
Торги должны были состояться еще в марте этого года, однако затем сроки перенесли на апрель.
Напомним, что в Екатеринбурге для КРТ выбрали пилотные площадки в границах улиц Краснофлотцев — Донская — Корепина — Шефская, Баумана — Шефская — Энтузиастов и Донбасская — Черниговский — Суворовский.
В пресс-службе мэрии Екатеринбурга объяснили, что это первые аукционы для застройщиков в рамках комплексного развития территорий. В связи с этим специалисты тщательно прорабатывают процедуру и согласуют ее со всеми заинтересованными лицами.
Торги должны были состояться еще в марте этого года, однако затем сроки перенесли на апрель.
Напомним, что в Екатеринбурге для КРТ выбрали пилотные площадки в границах улиц Краснофлотцев — Донская — Корепина — Шефская, Баумана — Шефская — Энтузиастов и Донбасская — Черниговский — Суворовский.
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