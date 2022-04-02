Утверждены границы площадки под реновацию на Эльмаше в Екатеринбурге
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о комплексном развитии территории жилой застройки в районе улицы Краснофлотцев. В рамках реновации будут снесены 14 домов.
Напомним, что изначально под снос на Эльмаше должны были пойти 18 домов. Однако жители домов на Шефской, 10 / Краснофлотцев, 34, Краснофлотцев, 36, Донской, 7 и Корепина, 47 отказались от участия в реновации. В связи с этим границы третьей площадки КРТ были изменены.
Согласно постановлению, рассматривается проведение реновации в квартале улиц Краснофлотцев – Донской – Корепина – Шефской площадью 36,5 тысячи квадратных метров. На месте бараков появится высотная и среднеэтажная застройка.
Местных жителей обещают расселить в другое место. Предполагается, что им предоставят равнозначное по метражу жилье либо денежную компенсацию, которая будет рассчитываться исходя из рыночной стоимости квартиры.
Ранее были утверждены границы двух других площадок КРТ.
Напомним, что изначально под снос на Эльмаше должны были пойти 18 домов. Однако жители домов на Шефской, 10 / Краснофлотцев, 34, Краснофлотцев, 36, Донской, 7 и Корепина, 47 отказались от участия в реновации. В связи с этим границы третьей площадки КРТ были изменены.
Согласно постановлению, рассматривается проведение реновации в квартале улиц Краснофлотцев – Донской – Корепина – Шефской площадью 36,5 тысячи квадратных метров. На месте бараков появится высотная и среднеэтажная застройка.
Местных жителей обещают расселить в другое место. Предполагается, что им предоставят равнозначное по метражу жилье либо денежную компенсацию, которая будет рассчитываться исходя из рыночной стоимости квартиры.
Ранее были утверждены границы двух других площадок КРТ.
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