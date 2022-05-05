В Екатеринбурге может появиться девятый район
Общество
Фото: телеграм-канал Алексея Орлова
Поселок Исток может стать девятым районом Екатеринбурга. Об этом заявил мэр Алексей Орлов в своем телеграм-канале.
Градоначальник написал, что планы развития поселка Исток предусматривают строительство четырех миллионов квадратных метров малоэтажного жилья. Планируется, что здесь поселятся около 100 тысяч человек.
Напомним, что Академический официально стал восьмым районом Екатеринбурга 19 мая 2021 года. При этом главу нового района назначили только в январе этого года. Им стал Николай Смирнягин.
Градоначальник написал, что планы развития поселка Исток предусматривают строительство четырех миллионов квадратных метров малоэтажного жилья. Планируется, что здесь поселятся около 100 тысяч человек.
«Так что в перспективе Исток может получить статус административного района, как это недавно произошло с Академическим», – пишет Орлов.
Напомним, что Академический официально стал восьмым районом Екатеринбурга 19 мая 2021 года. При этом главу нового района назначили только в январе этого года. Им стал Николай Смирнягин.
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