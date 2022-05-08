В Свердловской области во второй половине недели будет дождливо
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Во второй половине недели в Свердловской области ожидаются дожди. Температура воздуха будет в районе +18°С.
В четверг, 12 мая, в области ночью облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь, днем переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью +3…+8°С, днем +15…+20°С. Ветер западный с переходом днем на южный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге ночью облачно с прояснениями, небольшой дождь, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +5…+7°С, днем +18…+20°С. Ветер западный с переходом днем на южный со скоростью 4-9 м/сек.
В пятницу, 13 мая, в регионе облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь, на юго-западе до умеренного. Ночью +4…+9°С, днем +16…+21°С. Ветер юго-восточный со скоростью 4-9 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ночью +7…+9°С. Днем +17…+19°С. Ветер юго-восточный со скоростью 4-9 м/сек.
В субботу, 14 мая, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью +4…+9°С, днем +16…+21°С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +7…+9°С, днем +16…+18°С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 12 мая, в области ночью облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь, днем переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью +3…+8°С, днем +15…+20°С. Ветер западный с переходом днем на южный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге ночью облачно с прояснениями, небольшой дождь, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +5…+7°С, днем +18…+20°С. Ветер западный с переходом днем на южный со скоростью 4-9 м/сек.
В пятницу, 13 мая, в регионе облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь, на юго-западе до умеренного. Ночью +4…+9°С, днем +16…+21°С. Ветер юго-восточный со скоростью 4-9 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ночью +7…+9°С. Днем +17…+19°С. Ветер юго-восточный со скоростью 4-9 м/сек.
В субботу, 14 мая, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью +4…+9°С, днем +16…+21°С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +7…+9°С, днем +16…+18°С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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