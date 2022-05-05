Опрессовки в Екатеринбурге начнутся уже на следующей неделе

– Как и в прошлом году, мы планируем провести опрессовки без отключения горячей воды, допускается лишь кратковременное ее отсутствие в период с 23:00 до 06:00, – отметил Владимир Гейко.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге завершился отопительный сезон. Подготовка к следующей зиме начнется уже с 17 мая.Замглавы Екатеринбурга Владимир Гейко рассказал, что отопительный сезон в этом году прошел без серьезных сбоев и происшествий. Все котельные, ТЭЦ и тепловые пункты в городе работали в штатном режиме. При этом технические отклонения были, но их оперативно пытались устранить.Сразу после завершения отопительного сезона начинается подготовка к следующей зиме. За лето необходимо будет заменить около 70 километров тепловых и 40 километров сетей водоснабжения и водоотведения. Также замене подлежат несколько десятков тысяч километров газовых и электрических коммуникаций.Гидравлические испытания тепловых сетей в этом году пройдут в четыре этапа:- с 23:00 17 мая до 06:00 20 мая;- с 23:00 7 июня до 06:00 10 июня;- с 23:00 19 июля до 06:00 22 июля;- с 23:00 9 августа до 06:00 12 августа.