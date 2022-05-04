В Свердловской области вновь подорожало детское питание
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В магазинах Свердловской области вновь выросли цены на детское питание. По данным Свердловскстата на конец апреля, сильнее всего подорожали сухие смеси для детского питания.
В середине апреле 100 грамм продукта обходилось родителям в 99 рублей, теперь – в 102 рубля (1024,79 рубля за килограмм).
Ценник у овощных консервов почти не изменился: 61 рубль за 100 грамм (612,24 рубля за килограмм). У фруктово-ягодных тоже: 51 рубль за 100 грамм продукта (510,06 рубля за килограмм), как и в середине апреля
А вот средняя цена мясных консервов для детей вросла с 96 рублей за 100 грамм до 97 (970,49 рубля за килограмм).
В середине апреле 100 грамм продукта обходилось родителям в 99 рублей, теперь – в 102 рубля (1024,79 рубля за килограмм).
Ценник у овощных консервов почти не изменился: 61 рубль за 100 грамм (612,24 рубля за килограмм). У фруктово-ягодных тоже: 51 рубль за 100 грамм продукта (510,06 рубля за килограмм), как и в середине апреля
А вот средняя цена мясных консервов для детей вросла с 96 рублей за 100 грамм до 97 (970,49 рубля за килограмм).
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