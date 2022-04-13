В Свердловской области выросли цены на детское питание

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В магазинах Свердловской области выросли цены на детское питание. Рост цен коснулся как овощных, фруктово-ягодных и мясных консервов, так и молочных смесей.По данным Свердловстата, только с 8 по 15 апреля детские продукты подорожали на 7,62%.Так, например, средняя стоимость овощных консервов за 100 г. продукта в среднем поднялась до 61 рубля, а фруктово-ягодных – до 51.Баночку мясных консервов теперь можно купить за 96 рублей. Средняя цена сухих молочных смесей достигла 99 рублей за 100 г