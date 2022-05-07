Стилисты запустили шоп-туры в Казахстан по закрывшимся в Екатеринбурге магазинам
Общество
Фото: Алевтина Трынова / Вечерние ведомости
Екатеринбургские стилисты запустили шоп-туры в Казахстан по сетевым магазинам, которые закрылись в России после введённых санкций. Однако эту идею горожане восприняли по-разному.
За 25 тысяч жителям уральской столицы предложили скататься в соседнюю страну, чтобы сделать покупки. В эту стоимость входит проживание в отеле, обзорные экскурсии и посещение знаковых мест, однако главной фишкой тура является шопинг в сопровождении стилистов, сообщается в группе организовавших тур стилистов.
Эта инициатива не всем пришлась по нраву, и мнения разделились. Одни похвалили предприимчивых уральцев за находчивость, а, по мнению других, ушедшие бренды не стоят того, чтобы ради них есть в другую страну.
Напомним, что в марте испанская компания Inditex объявила о приостановке работы всех магазинов и онлайн-платформ в России. Ей принадлежат такие бренды как Zara и Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius и другие. До нее в стране приостановил продажи шведский ритейлер H&M Group.
За 25 тысяч жителям уральской столицы предложили скататься в соседнюю страну, чтобы сделать покупки. В эту стоимость входит проживание в отеле, обзорные экскурсии и посещение знаковых мест, однако главной фишкой тура является шопинг в сопровождении стилистов, сообщается в группе организовавших тур стилистов.
Эта инициатива не всем пришлась по нраву, и мнения разделились. Одни похвалили предприимчивых уральцев за находчивость, а, по мнению других, ушедшие бренды не стоят того, чтобы ради них есть в другую страну.
Напомним, что в марте испанская компания Inditex объявила о приостановке работы всех магазинов и онлайн-платформ в России. Ей принадлежат такие бренды как Zara и Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius и другие. До нее в стране приостановил продажи шведский ритейлер H&M Group.
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