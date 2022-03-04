Владелец брендов одежды ZARA, Bershka, Stradivarius объявил о приостановке работы в России
Россия и мир
Фото: Алевтина Трынова/Вечерние ведомости
Испанская компания Inditex, один из мировых лидеров в сфере торговли одеждой, объявила о приостановке работы всех магазинов и онлайн-платформ в России, сообщает «Коммерсант».
Компания владеет популярными брендами Zara и Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius и другими.
«В нынешних обстоятельствах компания не может гарантировать непрерывность операций в Российской Федерации и временно приостанавливает свою деятельность»,— говорится в сообщении компании Inditex. В России работают 502 магазина компании.
Ранее свою работу приостановили магазины одежды H&M и Mango.
Компания владеет популярными брендами Zara и Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius и другими.
«В нынешних обстоятельствах компания не может гарантировать непрерывность операций в Российской Федерации и временно приостанавливает свою деятельность»,— говорится в сообщении компании Inditex. В России работают 502 магазина компании.
Ранее свою работу приостановили магазины одежды H&M и Mango.
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