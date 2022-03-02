Шведская компания H&M Group приостановила продажи в России
Россия и мир
Фото: сайт российского H&M
Шведский ритейлер H&M Group приостанавливает все продажи в России в связи с «трагическим развитием событий на Украине». Об этом сообщается на сайте компании.
Также в релизе отмечается, что магазины в Украине уже временно закрыты для безопасности покупателей и сотрудников.
На какой период остановлены продажи, не уточняется.
При входе на сайт российского H&M появляется сообщение «HM.com временно закрыт. Мы заняты обновлением магазина для вас, но скоро вернемся!»
Как сообщает РИА Новости, в четверг магазины H&M не открылись во Владивостоке, сотрудников отпустили домой.
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Роскомнадзор «настоятельно рекомендовал» называть «спецоперацией» действия военных на территории Украины. Материалы, в которых проводимая операция называется «войной», определяется ведомством как фейковая. СМИ, распространяющие информацию, которая, по определению Роскомнадзора, не соответствует действительности, могут получить штраф на сумму до 5 млн рублей или блокировку.
Также в релизе отмечается, что магазины в Украине уже временно закрыты для безопасности покупателей и сотрудников.
На какой период остановлены продажи, не уточняется.
При входе на сайт российского H&M появляется сообщение «HM.com временно закрыт. Мы заняты обновлением магазина для вас, но скоро вернемся!»
Как сообщает РИА Новости, в четверг магазины H&M не открылись во Владивостоке, сотрудников отпустили домой.
Мы ведём оперативную онлайн-трансляцию о событиях на территории Украины в нашем телеграм-канале.
Роскомнадзор «настоятельно рекомендовал» называть «спецоперацией» действия военных на территории Украины. Материалы, в которых проводимая операция называется «войной», определяется ведомством как фейковая. СМИ, распространяющие информацию, которая, по определению Роскомнадзора, не соответствует действительности, могут получить штраф на сумму до 5 млн рублей или блокировку.
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