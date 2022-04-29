В центре Екатеринбурга ограничили продажу алкоголя
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня утром на центральных улицах Екатеринбурга перестали продавать алкоголь. Ранее такое ограничение ввел глава уральской столицы Алексей Орлов.
Согласно его постановлению, 7 мая с 08.00 до 13.00 запрет на продажу алкоголя действует в границах улиц 8 Марта – Антона Валека – Вайнера – переулка Театрального.
Также сегодня с 09.00 до 12.30 алкогольные напитки нельзя купить на проспекте Академика Сахарова, от улицы Анатолия Мехренцева до улицы Вильгельма де Геннина.
Подобные ограничения буду действовать 9 мая тоже.
Согласно его постановлению, 7 мая с 08.00 до 13.00 запрет на продажу алкоголя действует в границах улиц 8 Марта – Антона Валека – Вайнера – переулка Театрального.
Также сегодня с 09.00 до 12.30 алкогольные напитки нельзя купить на проспекте Академика Сахарова, от улицы Анатолия Мехренцева до улицы Вильгельма де Геннина.
Подобные ограничения буду действовать 9 мая тоже.
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29 апреля 2022