Мэр Екатеринбурга запретил продажу алкоголя в некоторых районах в майские праздники
Публикуем карту и время ограничений
Общество
В некоторых районах Екатеринбурга ограничат продажу алкоголя в майские праздники
Ограничения на продажу алкоголя в центре и других районах Екатеринбурга ввел глава столицы Урала Алексей Орлов. Согласно его постановлению, ограничения будут действовать в определённые часы 2, 6, 7 и 9 мая.
Для удобства читателей «Вечерних ведомостей» мы сделали карты ограничений продажи спиртного. Сохраняйте и делитесь ими в социальных сетях.
Полный список, согласно постановлению:
2 мая с 8 часов до 13 часов – в границах улиц Московской – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного – улицы Челюскинцев
6 мая 10 часов 30 минут до 15 часов – на улице Заводской, от улицы Кирова до улицы Татищева, на улице Кирова, от улицы Заводской до улицы Каменщиков
7 мая с 8 часов до 13 часов – в границах улиц 8 Марта – Антона Валека – Вайнера – переулка Театрального
7 мая с 9 часов до 12 часов 30 минут – на проспекте Академика Сахарова, от улицы Анатолия Мехренцева до улицы Вильгельма де Геннина
9 мая с 8 часов до 23 часов – в границах улиц Московской – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного – улицы Челюскинцев
9 мая с 10 часов до 23 часов – в границах улиц – Красных борцов –Кировградской – Машиностроителей
9 мая с 20 часов 30 минут до 23 часов – на проспекте Академика Сахарова, от улицы Анатолия Мехренцева до улицы Вильгельма де Геннина
9 мая с 12 часов до 18 часов – в границах улиц Энтузиастов – Шефской – Краснофлотцев – Стачек
Для удобства читателей «Вечерних ведомостей» мы сделали карты ограничений продажи спиртного. Сохраняйте и делитесь ими в социальных сетях.
Полный список, согласно постановлению:
2 мая с 8 часов до 13 часов – в границах улиц Московской – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного – улицы Челюскинцев
6 мая 10 часов 30 минут до 15 часов – на улице Заводской, от улицы Кирова до улицы Татищева, на улице Кирова, от улицы Заводской до улицы Каменщиков
7 мая с 8 часов до 13 часов – в границах улиц 8 Марта – Антона Валека – Вайнера – переулка Театрального
7 мая с 9 часов до 12 часов 30 минут – на проспекте Академика Сахарова, от улицы Анатолия Мехренцева до улицы Вильгельма де Геннина
9 мая с 8 часов до 23 часов – в границах улиц Московской – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного – улицы Челюскинцев
9 мая с 10 часов до 23 часов – в границах улиц – Красных борцов –Кировградской – Машиностроителей
9 мая с 20 часов 30 минут до 23 часов – на проспекте Академика Сахарова, от улицы Анатолия Мехренцева до улицы Вильгельма де Геннина
9 мая с 12 часов до 18 часов – в границах улиц Энтузиастов – Шефской – Краснофлотцев – Стачек
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