Полпред посольства Сербии в УрФО раскритиковал Соловьева за оскорбления екатеринбуржцев
Общество
Фото: скриншот видео Sava Rapic / YouTube
Полномочный представитель посольства Сербии в УрФО Сава Рапич записал видео, где раскритиковал Владимира Соловьева за его слова о жителях Екатеринбурга и призвал ФСБ проверить заявления телеведущего.
Сава Рапич заявил, что Екатеринбург является «сердцем России», а каждый житель уральской столицы «готов отдать свою жизнь за свободную Россию». Лидер уральских сербов выразил надежду, что в ФСБ позаботятся о высказываниях Соловьева, которые на «протяжении последних 10 лет идут против России».
Помимо этого, Рапич также припомнил Соловьеву его «переобувание» по вопросу присоединения Крыма к России и предположил, что телеведущий впоследствии «переобуется» и со своей позицией по Екатеринбургу.
В конце видео Сава Рапич сказал, что приложит все усилия, чтобы интервью Владимира Соловьева с президентом Сербии Александром Вучичем стало последним, которое ведущий ВГТРК взял у сербов.
Напомним, что телеведущий Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты» и уже несколько дней продолжает оскорблять жителей уральской столицы и Свердловской области. Сегодня стало известно, что команда Соловьева, которая представляет его на Урале, создала чат-бота в телеграме для доносов на жителей Екатеринбурга и всего Урала.
Сава Рапич заявил, что Екатеринбург является «сердцем России», а каждый житель уральской столицы «готов отдать свою жизнь за свободную Россию». Лидер уральских сербов выразил надежду, что в ФСБ позаботятся о высказываниях Соловьева, которые на «протяжении последних 10 лет идут против России».
Помимо этого, Рапич также припомнил Соловьеву его «переобувание» по вопросу присоединения Крыма к России и предположил, что телеведущий впоследствии «переобуется» и со своей позицией по Екатеринбургу.
В конце видео Сава Рапич сказал, что приложит все усилия, чтобы интервью Владимира Соловьева с президентом Сербии Александром Вучичем стало последним, которое ведущий ВГТРК взял у сербов.
Напомним, что телеведущий Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты» и уже несколько дней продолжает оскорблять жителей уральской столицы и Свердловской области. Сегодня стало известно, что команда Соловьева, которая представляет его на Урале, создала чат-бота в телеграме для доносов на жителей Екатеринбурга и всего Урала.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Куйвашев пожелал Соловьеву следить за своим языком после высказываний о Екатеринбурге
28 апреля 2022
28 апреля 2022