Команда Соловьева создала телеграм-бота для доносов на екатеринбуржцев
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Команда телеведущего Владимира Соловьева, которая представляет его на Урале, создала чат-бота в телеграме для доносов на жителей Екатеринбурга и всего Урала. Предполагается, что туда будут жаловаться на граждан, которые занимаются «антироссийской деятельностью».
Ссылку на этого бота начали распространяться в телеграм-канале, относящегося к сетке каналов телеведущего.
Под раздачу уже попал уральский ресторатор Евгений Кексин, который в шутку спрашивал у своих читателях в соцсетях, плюнуть ли ему в коктейль клиенту, который пришел в заведение в футболке с одной латинской буквой на спине.
Также в уральском телеграм-канале, имеющему отношение к Соловьеву, призывают законодателей и правоохранителей обратить внимание на прибывших в Екатеринбург журналисток. Накануне в город прибыли журналистка немецкого «Süddeutsche Zeitung» Зильке Бигальке и корреспондентка британского «Sky News» Магни Диана. По мнению авторов постов, зарубежные представители СМИ хотят «выведать конфиденциальную информацию».
«Часть добытых сведений идёт спецслужбам, остальное публикуется в СМИ», – заявляется в телеграм-канале.
Напомним, что Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты» и уже на протяжении нескольких дней продолжает оскорблять жителей уральской столицы и Свердловской области. Накануне телеведущий раскритиковал екатеринбургского бегуна за майку с гербом Украины.
Ссылку на этого бота начали распространяться в телеграм-канале, относящегося к сетке каналов телеведущего.
Под раздачу уже попал уральский ресторатор Евгений Кексин, который в шутку спрашивал у своих читателях в соцсетях, плюнуть ли ему в коктейль клиенту, который пришел в заведение в футболке с одной латинской буквой на спине.
Также в уральском телеграм-канале, имеющему отношение к Соловьеву, призывают законодателей и правоохранителей обратить внимание на прибывших в Екатеринбург журналисток. Накануне в город прибыли журналистка немецкого «Süddeutsche Zeitung» Зильке Бигальке и корреспондентка британского «Sky News» Магни Диана. По мнению авторов постов, зарубежные представители СМИ хотят «выведать конфиденциальную информацию».
«Часть добытых сведений идёт спецслужбам, остальное публикуется в СМИ», – заявляется в телеграм-канале.
Напомним, что Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты» и уже на протяжении нескольких дней продолжает оскорблять жителей уральской столицы и Свердловской области. Накануне телеведущий раскритиковал екатеринбургского бегуна за майку с гербом Украины.
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