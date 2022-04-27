В уральской столице пройдет очередная ночная репетиция Парада
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Сегодня вечером в Екатеринбурге вновь перекроют центральные улицы для ночной репетиции Парада Победы. Автовладельцам придется искать пути объезда.
Так с 20.00 до 04.00 для движения будут закрыты следующие улицы:
– проспект Ленина (от Карла Либкнехта до Репина);
– улица Репина (от Ленина до Малышева);
– улица Татищева (от Репина до Мельникова);
– улица 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина);
– улица Бориса Ельцина (от 8 Марта до дома № 10 на Бориса Ельцина).
Так с 20.00 до 04.00 для движения будут закрыты следующие улицы:
– проспект Ленина (от Карла Либкнехта до Репина);
– улица Репина (от Ленина до Малышева);
– улица Татищева (от Репина до Мельникова);
– улица 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина);
– улица Бориса Ельцина (от 8 Марта до дома № 10 на Бориса Ельцина).
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