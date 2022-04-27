В уральской столице пройдет очередная ночная репетиция Парада

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня вечером в Екатеринбурге вновь перекроют центральные улицы для ночной репетиции Парада Победы. Автовладельцам придется искать пути объезда.Так с 20.00 до 04.00 для движения будут закрыты следующие улицы:– проспект Ленина (от Карла Либкнехта до Репина);– улица Репина (от Ленина до Малышева);– улица Татищева (от Репина до Мельникова);– улица 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина);– улица Бориса Ельцина (от 8 Марта до дома № 10 на Бориса Ельцина).