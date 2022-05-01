В Свердловской области ожидаются заморозки до -6°С
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Синоптики предупреждают жителей Свердловской области о заморозках ночью 3 мая.
Как сообщается на сайте ФГБУ «Уральское УГМС», ночью 3 мая ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -6°С.
Ранее мы публиковали прогноз погоды в Свердловской области на ближайшие три дня.
Как сообщается на сайте ФГБУ «Уральское УГМС», ночью 3 мая ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -6°С.
Ранее мы публиковали прогноз погоды в Свердловской области на ближайшие три дня.
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