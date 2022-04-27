Свердловские синоптики обещают в начале мая осадки в виде снега и дождя
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Начало мая в Свердловской области будет холодным. По данным синоптиков уральского гидрометцентра, местами в регионе ожидаются осадки в виде снега и дождя. Ночью температура может опуститься до -5 °C.
В понедельник, 2 мая, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, днём с дождем. Ночью заморозки 0…-5°C, днем +7…+12°C. Ветер северо-западный, западный 4-9м/сек, днём отдельные порывы 15-17 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью заморозки 0…-2°C, днём 10-12°C. Ветер северо-западный, западный 4-9 м/сек, днём порывы до 16 м/сек.
Во вторник, 3 мая, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшие в виде снега, мокрого снега, дождя. Ночью 0…+3°C, в горах и низинах заморозки до -5°C. Днём +11…+16°C. Ветер западный, юго-западный 3-8 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью +1…+3°C, днём 14…16°C. Ветер западный, юго-западный 3-8 м/сек.
В среду, 4 мая, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 0…+5°C, днём +15…+20°C. Ветер юго-западный 4-9 м/сек, днём порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Ночью +2…+4°C, днём +17…+19°C. Ветер юго-западный 4-9 м/сек, днём порывы до 14 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 2 мая, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, днём с дождем. Ночью заморозки 0…-5°C, днем +7…+12°C. Ветер северо-западный, западный 4-9м/сек, днём отдельные порывы 15-17 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью заморозки 0…-2°C, днём 10-12°C. Ветер северо-западный, западный 4-9 м/сек, днём порывы до 16 м/сек.
Во вторник, 3 мая, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшие в виде снега, мокрого снега, дождя. Ночью 0…+3°C, в горах и низинах заморозки до -5°C. Днём +11…+16°C. Ветер западный, юго-западный 3-8 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью +1…+3°C, днём 14…16°C. Ветер западный, юго-западный 3-8 м/сек.
В среду, 4 мая, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 0…+5°C, днём +15…+20°C. Ветер юго-западный 4-9 м/сек, днём порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Ночью +2…+4°C, днём +17…+19°C. Ветер юго-западный 4-9 м/сек, днём порывы до 14 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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