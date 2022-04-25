Защитники Берёзовой рощи ответили на заявления Соловьева о Екатеринбурге
Общество
Фото: Сергей Кудрявцев
Жители района Краснолесье, выступающие против вырубки деревьев в Берёзовой роще, ответили телеведущему Владимиру Соловьеву на его резкие заявления о Екатеринбурге и пригласили его на прогулку в рощу.
«Мы не согласны с Вашими высказываниями про Екатеринбург – у нас прекрасный город с замечательными людьми. Да, у нас есть свои проблемы, как и в любом городе. Например, мы уже 4 года боремся за Берёзовую рощу в микрорайоне Краснолесье», – рассказали общественники в своем видеообращении.
Скрин из видеообращения
Они отметили, что рощу до сих пор не вырубили именно благодаря действиям патриотичных жителей города и поддержке губернатора Евгения Куйвашего, который накануне высказывался в защиту Екатеринбурга.
«Уважаемый Владимир Рудольфович Соловьев. Приглашаем Вас на совместную прогулку в нашу Берёзовую рощу, чтобы Вы могли лично убедиться, что у нас здесь живут замечательные люди и патриоты, которые любят свою Родину, её историю и природу. И делают всё, чтобы она процветала!», – сказали защитники рощи.
Фото: Сергей Кудрявцев
Напомним, что Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты», сделав такой вывод, якобы из-за большого количества уральцев с оппозиционными взглядами.
«Мы не согласны с Вашими высказываниями про Екатеринбург – у нас прекрасный город с замечательными людьми. Да, у нас есть свои проблемы, как и в любом городе. Например, мы уже 4 года боремся за Берёзовую рощу в микрорайоне Краснолесье», – рассказали общественники в своем видеообращении.
Скрин из видеообращения
Они отметили, что рощу до сих пор не вырубили именно благодаря действиям патриотичных жителей города и поддержке губернатора Евгения Куйвашего, который накануне высказывался в защиту Екатеринбурга.
«Уважаемый Владимир Рудольфович Соловьев. Приглашаем Вас на совместную прогулку в нашу Берёзовую рощу, чтобы Вы могли лично убедиться, что у нас здесь живут замечательные люди и патриоты, которые любят свою Родину, её историю и природу. И делают всё, чтобы она процветала!», – сказали защитники рощи.
Фото: Сергей Кудрявцев
Напомним, что Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты», сделав такой вывод, якобы из-за большого количества уральцев с оппозиционными взглядами.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Куйвашев пожелал Соловьеву следить за своим языком после высказываний о Екатеринбурге
28 апреля 2022
28 апреля 2022
Олимпийский чемпион Егор Мехонцев вызвал телеведущего Соловьева на «жесткие переговоры» в Екатеринбург
29 апреля 2022
29 апреля 2022