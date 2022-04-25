В Свердловской области бушуют два лесных пожара
Общество
Фото: Владислав Постников
На начало 29 апреля в Свердловской области действуют два лесных пожара. Об этом сообщается в сводке Авиалесоохраны.
По информации ведомства, общая площадь бушующих пожаров на землях лесного фонда составляет 19 га.
Напомним, ранее Глава Минприроды Александр Козлов заявлял о введении личной ответственности губернаторов за организацию пожаротушения.
По информации ведомства, общая площадь бушующих пожаров на землях лесного фонда составляет 19 га.
Напомним, ранее Глава Минприроды Александр Козлов заявлял о введении личной ответственности губернаторов за организацию пожаротушения.
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