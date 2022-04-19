Минприроды РФ: в регионах введена личная ответственность губернаторов за тушение лесных пожаров
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Глава Минприроды Александр Козлов рассказал о ситуации с лесными пожарами в России.
Пожароопасный сезон наступил в 58 регионах, в лесах зарегистрировано более тысячи возгораний, причем, большая часть из них возникла из-за неосторожного обращения с огнем, сообщают в правительстве РФ. В тушении задействованы 27 тыс. человек из разных регионов.
В 14 субъектах противопожарные силы приведены в режим дежурства и готовы к оперативной работе. В регионах введена личная ответственность губернаторов за организацию пожаротушения, подчеркнули в ведомстве.
По прогнозам Росгидромета, в мае пожароопасная обстановка будет наблюдаться:
- в юго-западной части Иркутской области,
- в Бурятии,
- в Амурской области,
- на юге Забайкальского края.
Бюджет на тушение лесных пожаров в этом году увеличен, он составляет почти 14 млрд рублей. Эта сумма, по словам главы ведомства, «значительно больше», чем в прошлые годы. Выделенные средства позволили, в том числе, увеличить силы авиации для контроля труднодоступных территорий.
Также министр заявил о создании специальной группировки для тушения пожаров на территории вечной мерзлоты. Центру «Север» направлено 2 вертолета и еще 4 ожидаются, сообщил Козлов.
«Вечерние ведомости на основе данных Авиалесоохраны подготовили инфографику о действующих лесных пожарах в регионах России (по данным на 19 апреля).
Пожароопасный сезон наступил в 58 регионах, в лесах зарегистрировано более тысячи возгораний, причем, большая часть из них возникла из-за неосторожного обращения с огнем, сообщают в правительстве РФ. В тушении задействованы 27 тыс. человек из разных регионов.
В 14 субъектах противопожарные силы приведены в режим дежурства и готовы к оперативной работе. В регионах введена личная ответственность губернаторов за организацию пожаротушения, подчеркнули в ведомстве.
По прогнозам Росгидромета, в мае пожароопасная обстановка будет наблюдаться:
- в юго-западной части Иркутской области,
- в Бурятии,
- в Амурской области,
- на юге Забайкальского края.
Бюджет на тушение лесных пожаров в этом году увеличен, он составляет почти 14 млрд рублей. Эта сумма, по словам главы ведомства, «значительно больше», чем в прошлые годы. Выделенные средства позволили, в том числе, увеличить силы авиации для контроля труднодоступных территорий.
Также министр заявил о создании специальной группировки для тушения пожаров на территории вечной мерзлоты. Центру «Север» направлено 2 вертолета и еще 4 ожидаются, сообщил Козлов.
«Вечерние ведомости на основе данных Авиалесоохраны подготовили инфографику о действующих лесных пожарах в регионах России (по данным на 19 апреля).
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