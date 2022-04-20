Еще одного свердловчанина освободили из плена
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Еще одного контрактника из Свердловской области удалось вернуть на родину при обмене пленными. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на уполномоченного по правам человека в регионе Татьяну Мерзлякову.
По словам омбудсмена, свердловчанин вернулся на родину и уже позвонил родным. Сейчас он проходит реабилитацию в госпитале.
Всего из украинского плена освободили уже восемь свердловских контрактников. Как сообщает Татьяна Мерзлякова, в плену остается еще один уралец.
По словам омбудсмена, свердловчанин вернулся на родину и уже позвонил родным. Сейчас он проходит реабилитацию в госпитале.
Всего из украинского плена освободили уже восемь свердловских контрактников. Как сообщает Татьяна Мерзлякова, в плену остается еще один уралец.
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