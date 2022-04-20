Ещё шесть освобождённых из плена контрактников вернулись в Свердловскую область
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловскую область вернулось ещё шесть контрактников, попавших в плен в ходе боевых действий в Украине. Сейчас они проходят реабилитацию в одном из госпиталей.
Об этом порталу Накануне.RU рассказала уполномоченная по правам человека Татьяна Мерзлякова. С ее слов, с ними все в порядке, они находятся на стандартной реабилитации.
Мерзлякова также отметила, что в Свердловской области ждут возвращение ещё двух попавших в украинский плен солдат.
Напомним, что недавно домой вернулся первый из девяти пленныхвернулся свердловчан. Он также проходил реабилитацию.
Об этом порталу Накануне.RU рассказала уполномоченная по правам человека Татьяна Мерзлякова. С ее слов, с ними все в порядке, они находятся на стандартной реабилитации.
Мерзлякова также отметила, что в Свердловской области ждут возвращение ещё двух попавших в украинский плен солдат.
Напомним, что недавно домой вернулся первый из девяти пленныхвернулся свердловчан. Он также проходил реабилитацию.
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