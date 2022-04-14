Главой Североуральска выбрали Светлану Миронову

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Североуральске дума выбрала нового мэра – главой города стала Светлана Миронова, назначенная на должность вице-мэра в конце прошлого года. С 15 февраля, когда дума приняла отставку предыдущего мэра Василия Матюшенко, Миронова исполняла его обязанности.За Миронову проголосовали 14 депутатов из 15 присутствовавших, один голос получил её конкурент – депутат Владимир Ильин. Инаугурация состоится 27 апреля.Миронова стала известной на всю Россию, когда в декабре 2021 года обратилась к администраторам пабликов в соцсетях, чтобы те не допускали названия города «Сральском».