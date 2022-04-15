Пора субботников в Екатеринбурге стартовала в Мичуринском
Общество
Фото: Анна Гофман
Сезон субботников в Екатеринбурге стартовал в Мичуринском. Местные жители при поддержке компании «УЖК» в субботу 16 апреля навели порядок в парке ЖК «Мчиуринский» и расположенном рядом стадионе.
Организаторами выступили Дарья Клещевникова и Лена Летняя. Субботник завершился музыкальной программой от мотобратства Wide River Brother’s.
В прошлом году жители Мичуринского организовывали субботники, чтобы привлечь внимание к сохранению «Мичуринского леса», в итоге его удалось защитить от строительства глэмпинга.
Напомним, общегородской субботник в этом году пройдёт 30 апреля – дату определил глава города Алексей Орлов. В этот день субботники проведут различные городские сообщества — так, например, «Экопоходы с Норкиным» организуют уборку на памятнике природы Северские скалы.
Фото: Анна Гофман
Организаторами выступили Дарья Клещевникова и Лена Летняя. Субботник завершился музыкальной программой от мотобратства Wide River Brother’s.
Фото: Анна Гофман
В прошлом году жители Мичуринского организовывали субботники, чтобы привлечь внимание к сохранению «Мичуринского леса», в итоге его удалось защитить от строительства глэмпинга.
Напомним, общегородской субботник в этом году пройдёт 30 апреля – дату определил глава города Алексей Орлов. В этот день субботники проведут различные городские сообщества — так, например, «Экопоходы с Норкиным» организуют уборку на памятнике природы Северские скалы.
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