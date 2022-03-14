В Екатеринбурге 30 апреля пройдет городской субботник

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Глава города Алексей Орлов подписал постановление, согласно которому с 28 марта по 30 апреля в Екатеринбурге пройдет месячник чистоты, а на последний его день будет назначен общегородской субботник.Генеральная уборка будет состоять из трех этапов. На первом коммунальщики очистят улицы от снега, наледи, мусора и вывезут все это на специальные полигоны. Затем начнется покраска и ремонт урн, скамеек, дорожных знаков, светофоров, ограждений. И последним этапом станет восстановление асфальтового покрытия дорог и тротуаров.«Также в рамках месячника традиционно пройдут субботники, во время которых все желающие смогут внести свой вклад в весеннюю уборку», – рассказали в администрации города.