Пропавшая под Первоуральском группа туристов нашлась
Общество
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
По оперативной информации регионального МЧС стало известно, что туристы, пропавшие под Первоуральском, нашлись. Их здоровью ничего не угрожает.
Напомним, сегодня утром на поиски сплавлявшейся по реке группе туристов вышли спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Они искали людей вместе с полицией и спасателями из Первоуральска.
Напомним, сегодня утром на поиски сплавлявшейся по реке группе туристов вышли спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Они искали людей вместе с полицией и спасателями из Первоуральска.
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