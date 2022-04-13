Под Первоуральском ищут сплавлявшуюся по рекам группу туристов
Общество
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Под Первоуральском спасатели ищут группу туристов из 8 человек, которые в конце прошлой недели отправились сплавляться по реке. Они должны были пройти определенный маршрут и выйти в назначенное время к месту сбора, но там никто так и не объявился.
Их путь пролегал через реки Восточный Шишим, Чёрный Шишим, Большой Шимим, Чусовая, а в месте сбора их ожидал автомобиль. Туда была направлена оперативная группа поисково-спасательного отряда города Первоуральск и представители полиции.
Также сегодня утром к поискам приступили спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в количестве 4 человек вместе со спасателями из Первоуральска.
«Спасатели на плавсредствах исследуют акваторию рек и прибрежные территории по предполагаемому маршруту тургруппы», – рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области.
Всего в поисках задействованы 22 человека и 10 единиц спецтехники.
Их путь пролегал через реки Восточный Шишим, Чёрный Шишим, Большой Шимим, Чусовая, а в месте сбора их ожидал автомобиль. Туда была направлена оперативная группа поисково-спасательного отряда города Первоуральск и представители полиции.
Также сегодня утром к поискам приступили спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в количестве 4 человек вместе со спасателями из Первоуральска.
«Спасатели на плавсредствах исследуют акваторию рек и прибрежные территории по предполагаемому маршруту тургруппы», – рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области.
Всего в поисках задействованы 22 человека и 10 единиц спецтехники.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Утром в Нижнем Тагиле сгорел гараж с тремя иномарками
12 апреля 2022
12 апреля 2022