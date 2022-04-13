Под Первоуральском ищут сплавлявшуюся по рекам группу туристов

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Под Первоуральском спасатели ищут группу туристов из 8 человек, которые в конце прошлой недели отправились сплавляться по реке. Они должны были пройти определенный маршрут и выйти в назначенное время к месту сбора, но там никто так и не объявился.Их путь пролегал через реки Восточный Шишим, Чёрный Шишим, Большой Шимим, Чусовая, а в месте сбора их ожидал автомобиль. Туда была направлена оперативная группа поисково-спасательного отряда города Первоуральск и представители полиции.Также сегодня утром к поискам приступили спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в количестве 4 человек вместе со спасателями из Первоуральска.«Спасатели на плавсредствах исследуют акваторию рек и прибрежные территории по предполагаемому маршруту тургруппы», – рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области.Всего в поисках задействованы 22 человека и 10 единиц спецтехники.