В Свердловской области выявили 421 заболевшего коронавирусом

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Количество выявляемых случаев коронавируса продолжает снижаться. По данным свердловского оперштаба, за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 421 случай COVID-19, из них 176 в Екатеринбурге.Всего в регионе было выявлено 436 416 заболевших коронавирусом.За последние сутки из больниц по выздоровлению было выписано 1 512 человек. За все время вылечилось 419 092 жителя Свердловской области.С подтвержденным диагнозом COVID-19 умерло 5 человек. За весь период пандемии было зарегистрировано 10 675 летальных исходов.