В Свердловской области выявили 421 заболевшего коронавирусом
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Количество выявляемых случаев коронавируса продолжает снижаться. По данным свердловского оперштаба, за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 421 случай COVID-19, из них 176 в Екатеринбурге.
Всего в регионе было выявлено 436 416 заболевших коронавирусом.
За последние сутки из больниц по выздоровлению было выписано 1 512 человек. За все время вылечилось 419 092 жителя Свердловской области.
С подтвержденным диагнозом COVID-19 умерло 5 человек. За весь период пандемии было зарегистрировано 10 675 летальных исходов.
Всего в регионе было выявлено 436 416 заболевших коронавирусом.
За последние сутки из больниц по выздоровлению было выписано 1 512 человек. За все время вылечилось 419 092 жителя Свердловской области.
С подтвержденным диагнозом COVID-19 умерло 5 человек. За весь период пандемии было зарегистрировано 10 675 летальных исходов.
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