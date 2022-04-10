В Свердловской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области вновь установится прохладная погода с дневной температурой до +11°C. Вместе с тем, по данным синоптиков Уральского гидрометцентра, на следующей неделе в регионе ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.
В понедельник, 18 апреля, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие осадки в виде мокрого снега, днем осадки преимущественно в виде дождя. Ночью +1…-4°C, на севере до -9°C. Днем +5…+10°C. Ветер юго-восточный 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью небольшие осадки в виде мокрого снега, днем дождь. Температура ночью около 0°C, днем +7…+9°C. Ветер юго-восточный 4-9 м/сек.
Во вторник, 19 апреля, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега, днем местами небольшой дождь. Ночью -1…+4°C, на севере до -6°C. Днем +6…+11°C. Ветер северо-западный 4-9 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ночью +2…+4°C, днем +8…+10°C. Ветер северо-западный 4-9 м/сек.
В среду, 20 апреля, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура ночью -3…+2°C, днем +6…+11°C. Ветер северный, северо-западный 4-9 м/сек, днем порывы до 14 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ночью 0…+2°C, днем +8…+10°C. Ветер северный, северо-западный 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 18 апреля, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие осадки в виде мокрого снега, днем осадки преимущественно в виде дождя. Ночью +1…-4°C, на севере до -9°C. Днем +5…+10°C. Ветер юго-восточный 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью небольшие осадки в виде мокрого снега, днем дождь. Температура ночью около 0°C, днем +7…+9°C. Ветер юго-восточный 4-9 м/сек.
Во вторник, 19 апреля, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега, днем местами небольшой дождь. Ночью -1…+4°C, на севере до -6°C. Днем +6…+11°C. Ветер северо-западный 4-9 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ночью +2…+4°C, днем +8…+10°C. Ветер северо-западный 4-9 м/сек.
В среду, 20 апреля, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура ночью -3…+2°C, днем +6…+11°C. Ветер северный, северо-западный 4-9 м/сек, днем порывы до 14 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ночью 0…+2°C, днем +8…+10°C. Ветер северный, северо-западный 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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