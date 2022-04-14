С открывшими стрельбу подростками в Екатеринбурге проведена беседа

— Противоправных действий несовершеннолетними не совершено, сообщений о телесных повреждениях и порче чужого имущества не поступало. С подростками и их законными представителями проведена профилактическая беседа, — сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Анастасия Таначева © Вечерние ведомости