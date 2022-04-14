С открывшими стрельбу подростками в Екатеринбурге проведена беседа
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге сотрудники полиции провели профилактическую беседу с подростками, которые вели стрельбу с балкона дома №19 по улице Братьев Быковых.
Сотрудники ОВД установили, что одному из стрелявших — 17 лет, другому — 16. Оба — студенты одного из колледжей Екатеринбурга, не состоят на учёте в полиции. Пистолеты, которые были у них в руках, — это обыкновенные пластмассовые игрушки, которые не представляют никакой опасности для окружающих.
Выяснилось, что накануне один из друзей пришёл в гости к другому. Через некоторое время они вышли на балкон, где решили поиграть. Мальчики направляли игрушечные пистолеты во двор. Прохожих внизу не было, и подростки были уверены, что не могут напугать кого-то своим поведением.
Напомним, что ранее в свердловских СМИ появилась информация о том, что два подростка вели стрельбу с балкона, предположительно из пневматического оружия.
Сотрудники ОВД установили, что одному из стрелявших — 17 лет, другому — 16. Оба — студенты одного из колледжей Екатеринбурга, не состоят на учёте в полиции. Пистолеты, которые были у них в руках, — это обыкновенные пластмассовые игрушки, которые не представляют никакой опасности для окружающих.
Выяснилось, что накануне один из друзей пришёл в гости к другому. Через некоторое время они вышли на балкон, где решили поиграть. Мальчики направляли игрушечные пистолеты во двор. Прохожих внизу не было, и подростки были уверены, что не могут напугать кого-то своим поведением.
— Противоправных действий несовершеннолетними не совершено, сообщений о телесных повреждениях и порче чужого имущества не поступало. С подростками и их законными представителями проведена профилактическая беседа, — сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
Напомним, что ранее в свердловских СМИ появилась информация о том, что два подростка вели стрельбу с балкона, предположительно из пневматического оружия.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!