В Екатеринбурге полиция разыскивает открывших стрельбу с балкона подростков

Алина Ворванина © Вечерние ведомости

Двое подростков открыли стрельбу из предположительно пневматического или стрейкбольного оружия с балкона дома №19 улицы Братьев Быковых, пишет паблик «Инцидент Екатеринбург».Шестиэтажный дом находится в Железнодорожном районе столицы Урала.«Данная информация зарегистрирована в отделе полиции № 11. Сотрудники территориального ОВД устанавливают личности молодых людей», — заявили УМВД по Екатеринбургу Областной газете.Житель дома рассказал Ura.ru, что ребёнок, проживающий в этой квартире, из приличной семьи, всегда был спокойным и здоровался с соседями. Он также предположил, что оружие было стрейкбольное, а не пневматическое. Так как до этого ребята уже стреляли, по его словам, по стройке, которая находится рядом с детской площадкой.