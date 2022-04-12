В Екатеринбурге полиция разыскивает открывших стрельбу с балкона подростков
Происшествия
Скрин видео паблика Инцидент Екатеринбург
Двое подростков открыли стрельбу из предположительно пневматического или стрейкбольного оружия с балкона дома №19 улицы Братьев Быковых, пишет паблик «Инцидент Екатеринбург».
Шестиэтажный дом находится в Железнодорожном районе столицы Урала.
«Данная информация зарегистрирована в отделе полиции № 11. Сотрудники территориального ОВД устанавливают личности молодых людей», — заявили УМВД по Екатеринбургу Областной газете.
Житель дома рассказал Ura.ru, что ребёнок, проживающий в этой квартире, из приличной семьи, всегда был спокойным и здоровался с соседями. Он также предположил, что оружие было стрейкбольное, а не пневматическое. Так как до этого ребята уже стреляли, по его словам, по стройке, которая находится рядом с детской площадкой.
Шестиэтажный дом находится в Железнодорожном районе столицы Урала.
«Данная информация зарегистрирована в отделе полиции № 11. Сотрудники территориального ОВД устанавливают личности молодых людей», — заявили УМВД по Екатеринбургу Областной газете.
Житель дома рассказал Ura.ru, что ребёнок, проживающий в этой квартире, из приличной семьи, всегда был спокойным и здоровался с соседями. Он также предположил, что оружие было стрейкбольное, а не пневматическое. Так как до этого ребята уже стреляли, по его словам, по стройке, которая находится рядом с детской площадкой.
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