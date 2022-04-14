В Екатеринбурге прошла проверка школы после сообщения об обнаруженном таракане в еде
Общество
Фото: паблик ВКонтакте «УРАЛМАШ-ЭЛЬМАШ.РФ»
Ранее в сети появилась фотография тарелки гречневой каши с тараканом из школы в Екатеринбурге. В связи с этим была проведена проверка. В городском управлении образования сказали, что следов обитания тараканов якобы в школьной столовой нет.
«По результатам опроса данный факт подтверждён не был», – сообщили Е1.ru в администрации Екатеринбурга.
Проверка прошла на следующий день после опубликованной записи. Были опрошены ученики 5-11 классов, работники столовой и школы. При этом информация о том, что на обед была гречневая каша с тефтелями и соусом подтвердилась.
Член рабочей группы по контролю за организацией школьного питания Лариса Александрова сообщила «Комсомольской правде», что признаков жизни тараканов не нашли, она утверждает, что сообщение является фейком. А также предположила, что фотография была сделана в другой школе.
Недавно школа уже проходила проверку, которую устроила административная комиссия. А также в школе регулярно проводят процедуру по истреблению насекомых, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Однако в группе в соцсетях «Уралмаш-Эльмаш.РФ» появились комментарии о том, что дети находили таракана в хлебе, а также в еде порой попадаются волосы.
«По результатам опроса данный факт подтверждён не был», – сообщили Е1.ru в администрации Екатеринбурга.
Проверка прошла на следующий день после опубликованной записи. Были опрошены ученики 5-11 классов, работники столовой и школы. При этом информация о том, что на обед была гречневая каша с тефтелями и соусом подтвердилась.
Член рабочей группы по контролю за организацией школьного питания Лариса Александрова сообщила «Комсомольской правде», что признаков жизни тараканов не нашли, она утверждает, что сообщение является фейком. А также предположила, что фотография была сделана в другой школе.
Недавно школа уже проходила проверку, которую устроила административная комиссия. А также в школе регулярно проводят процедуру по истреблению насекомых, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Однако в группе в соцсетях «Уралмаш-Эльмаш.РФ» появились комментарии о том, что дети находили таракана в хлебе, а также в еде порой попадаются волосы.
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