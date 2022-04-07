В Екатеринбурге ученик нашёл таракана в школьной еде

Алина Ворванина © Вечерние ведомости

Роспотребнадзор пообещал проверить столовую екатеринбургской школы №113, ученику которой подали гречневую кашу с тараканом.Фото школьного обеда появилось в группе ВК «Уралмаш-Эльмаш.РФ». Родители школьника подписали фото так: «Мой ребёнок учится в 113-й школе. Пришёл в понедельник в столовую покушать, а на обед гречка с тараканом. Это ужас какой-то. За что родители платят такие деньги?».«Информация о результатах проверки будет опубликована на сайте ведомства», – сообщили Накануне.ru в Роспотребнадзоре.